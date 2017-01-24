В Башкортостане обсуждается концепция проекта "Стратегия-2030"

24 января 2017 г.

В Конгресс-Холле состоялось общественное обсуждение стратегических инициатив предлагаемых для включения в проект Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. Мероприятие прошло при участии главы РБ Рустэма Хамитова и премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова.

В общественном обсуждении также приняли участие руководитель программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, представители Фонда развития моногородов, руководители Государственного Собрания – Курултая РБ, республиканских органов государственной власти и местного самоуправления, территориальных структур федеральных органов власти в РБ, республиканских институтов развития, крупнейших инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, а также банковского сообщества, науки и общественных объединений.

В рамках мероприятия руководителями проектных групп были представлены стратегические инициативы по пяти приоритетным направлениям развития республики, которые сформированы в рамках проектных сессий на базе Московской школы управления "Сколково". В качестве обратной связи каждое из представленных стратегических инициатив сопровождалось онлайн голосованием участников.

Стратегические инициативы в части общих вопросов развития республики представил Директор ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ» Дмитрий Котов. В своем выступлении он раскрыл результаты анализа развития республики, обозначил тенденции мировых изменений, а также озвучил общие положения стратегического видения развития в перспективе и оценку вклада стратегических инициатив в достижение целевых показателей. В рамках решения общих вопросов по мнению разработчиков необходимо сконцентрироваться на совершенствовании инвестиционной деятельности и позиционировании республики.

Инициативу «Развития новых индустрий и рынков» представила заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности ФГБОУ ВО УГНТУ Ирина Буренина. Она отметила, что качественной характеристикой цели развития реального сектора экономики служит преобразование региона в конкурентоспособную модель синергии производства, научных разработок, компетенций, инвестиций и сбыта высокотехнологичной и востребованной на межрегиональных и международных рынках продукции. Озвучены амбиции республики в реальном секторе экономики – это развитие нефтегазохимии, машиностроения, внутреннего туризма и сельского хозяйства. Группой разработчиков предложены к реализации проекты по поддержке частных быстрорастущих компаний, созданию на территории республики агропромышленного кластера, развитию туризма.

Третью стратегическую инициативу «Сохранение и развитие человеческого потенциала» представила научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ» Наталья Лавренюк. По словам руководителя проектной группы, цель инициативы – консолидация человеческих ресурсов на основе общепризнанной ценности «семья и дети» для эффективного социально-экономического развития Республики Башкортостан через изменение работы государства с семьей как с активным и ответственным партнером. Для развития человеческого потенциала предложен механизм стимулирования саморазвития через государственные программы и проекты в рамках модели «Семья РБ-2030» – «Образованная семья», «Здоровая семья», «Ответственная и мотивированная семья», «Занятая семья», «Духовная и полная семья».

Заместитель руководителя Аппарата правительства РБ Александр Гагин представил стратегическую инициативу «Государственное управление: гибкость, компетентность и консолидация интересов». Среди базовых приоритетов в направлении повышения эффективности государственного управления он выделил: внедрение проектного управления, вовлечение бизнеса в принятие управленческих решений, формирование современных компетенций государственных и муниципальных служащих, развитие системы предоставления электронных услуг.

Руководитель проектной группы по разработке стратегической инициативы «Создание модели сбалансированного развития территорий» директор Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО БашГУ Рустэм Ахунов представил концепцию формирования субрегионального подхода к социально-экономическому развитию региона на основе экономических зон. Реализация данной концепции предполагается посредством институциализации агломераций на базе крупнейших городов РБ, формирования центров развития на территории республики в рамках экономических зон, а также системы институтов и инструментов развития территорий.

Помимо экспертов из числа науки и государственных структур заслушаны мнения подрастающего поколения. В частности, школьник из 10 класса с. Караидель, победитель конкурса «Стратегия глазами молодежи», представил концепцию развития туристического комплекса Башкортостана.

В 2017 году стратегические инициативы планируется также рассмотреть в рамках подведения итогов социально-экономического развития на сессиях муниципальных районов и городских округов, коллегий республиканских органов исполнительной власти, на уровне предприятий и общественных организаций.