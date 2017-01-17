Жителей Башкортостана просят оценить работу местных чиновников

17 января 2017 г.

В течение 2017 года на портале "Голос РБ" проходит опрос населения республики. Жителям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан предоставлена возможность оценить результаты работы администраций муниципальных образований, а также государственных и муниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг населению.

Интернет-опрос проводится на входящем в систему "Открытая Республика" портале «Голос Республики Башкортостан» с 1 января по 31 декабря 2017 года. Участие в нем может принять каждый житель, прошедший процедуру регистрации на указанном портале - для этого достаточно иметь компьютер или мобильное устройство с доступом в Интернет.

Опрос населения проводится во исполнение указов Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. С результатами опроса можно будет ознакомиться после завершения интернет-опроса и подведения его итогов на портале «Голос Республики Башкортостан».