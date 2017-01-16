Вьетнам намерен создать с Башкортостаном совместные предприятия

16 января 2017 г.

Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов, возглавлявший делегацию, рассказал о первых итогах зарубежной поездки.

Основные задачи визита, которые ставились главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым, направлены на активизацию экономических взаимоотношений с Вьетнамом, в частности, провинцией Бариа-Вунгтау. По словам премьер-министра, в ходе работы делегации данные задачи выполнены.

– Было важно установить тесные отношения с Правительством, Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау. Подписано соглашение о сотрудничестве в основных сферах, которые интересуют оба наших региона. Прежде всего, это промышленность, – отметил Рустэм Марданов. – Состоявшиеся встречи подтвердили взаимоинтерес в поставках оборудования, технологий и материалов, относящихся к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отрасли. По ряду направлений уже есть предварительные договоренности об организации взаимодействия.

Еще одно ключевое направление сотрудничества – сельское хозяйство. В ходе рабочих встреч стороны обсудили предложения об организации совместных производств, прежде всего в молочном животноводстве. В первом квартале 2017 года ожидается визит руководства вьетнамской компании по производству молочной продукции True Milk, с которой будут рассмотрены перспективы организации молочных производств на территории Башкортостана.

Третье направление взаимодействия – сфера туризма. Стороны изучили перспективы организации регулярных туристических контактов между РБ и провинцией Бариа-Вунгтау, имеющей высокий потенциал развития рекреационной отрасли.

Также достигнуты договоренности о взаимодействии в таких областях, как медицинская промышленность и офтальмология.

– Очень важно, что получена политическая поддержка взаимодействия между Башкортостаном и Социалистической Республикой Вьетнам, – подчеркнул Рустэм Марданов. – Эта поддержка подтверждена на самом высоком уровне в ходе встреч с Президентом страны, а также руководителем Правительства Социалистической Республикой Вьетнам. Учитывая это, мы уверенны, что в ближайшее время можно будет достичь конкретных практических результатов во взаимодействии с Социалистической Республикой Вьетнам.