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13 января 2017 г.

Башкортостан подписал соглашение с провинцией Бария-Вунгтау СРВ

Башкортостан подписал соглашение с провинцией Бария-Вунгтау СРВ

В продолжении визита официальной делегации РБ во главе с премьер-министром правительства РБ Рустэмом Мардановым во Вьетнам 12 января 2017 года прошли встречи с руководством провинции Бария-Вунгтау — секретарем Комитета Коммунистической партии Нгуен Хонг Линем и Председателем Народного комитета Нгуен Ван Чинем.

В рамках визита делегации Башкортостана во Вьетнам заключено соглашение между правительством РБ и провинцией Бариа-Вунгтау о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В подписанном документе речь идет об укреплении и развитии торговли, инвестиционного сотрудничества, поддержке предпринимательства, а также установлении контактов в таких сферах, как наука, здравоохранение, туризм и культура.

Конкретные аспекты сотрудничества обсуждались на бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате провинции Бария-Вунгтау. Вьетнамская сторона готова поставлять в Башкортостан морепродукты, фрукты, товары легкой промышленности, а также инвестировать средства в создание на территории республики новых предприятий, в частности, в сфере агропромышленного комплекса. В свою очередь Башкортостан готов к сотрудничеству в нефтяной промышленности и подготовке специалистов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, сотрудничество
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