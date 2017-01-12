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12 января 2017 г.

Президент Вьетнама сделает ответный визит в Башкортостан

Президент Вьетнама сделает ответный визит в Башкортостан

Делегация республики, находящаяся с визитом в Социалистической Республике Вьетнам, приняла участие в ряде официальных встреч с первыми лицами государства.

Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов, возглавляющий делегацию, возложил венок к мемориалу павшим героям в Ханое. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Константин Внуков, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нгуен Тхань Шон.

Ключевым пунктом визита республиканской делегации стала встреча премьер-министра Рустэма Марданова с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

"Вьетнам придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Россией в целом и российскими городами в таких сферах, как политика, экономика и торговля, оборона и безопасность, наука и образование", – отметил Президент страны в рамках встречи. Чан Дай Куанг констатировал, что вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом создаст инвесторам двух стран благоприятные условия для развития товарооборота. Глава государства выразил пожелание, чтобы российские и башкортостанские предприятия разработали новые инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности.

Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Российскую Федерацию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита  Башкортостан.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов в свою очередь обозначил наиболее интересные для республики направления сотрудничества с Вьетнамом, среди которых торговля, промышленность и сельское хозяйство. Рустэм Марданов также высказал пожелание, чтобы Правительство Вьетнама содействовало созданию благоприятных условий для развития взаимоотношений с провинцией Бариа-Вунгтау.

Задачу активизации межрегионального сотрудничества в торгово-экономической сфере ставит глава Башкортостана Рустэм Хамитов. В рамках визита запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между правительством РБ и Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Рустем Марданов
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