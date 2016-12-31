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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В Башкортостане продлены сроки приема заявок в Школу российской политики
Прием заявок в десятую Школу российской политики по профилю «Молодежное правительство» продлен до 18 января 2017 года. Решение было принято в связи с большим количеством заявлений на участие в открытом конкурсе, - сообщили в оргкомитете ШРП. По состоянию на 29 декабря в дирекцию поступило 58 заявок.
Напоминаем, заявка на конкурс состоит из двух частей. Соискатель заполняет анкету, пишет заявление и готовит проект по одному из шести основных направлений деятельности Правительства РБ. К документам прилагается два рекомендательных письма.
На втором этапе (19-20 января) планируется заочный этап по отбору соискателей в Молодежное правительство РБ с участием кураторов министерств и ведомств
На 23 января запланирована форсайт-сессия «Стратегия развития Башкортостана до 2030 года».
Третий этап предполагает тестирование и собеседование с потенциальными членами Молодежного правительства. Обучение в Школе российской политики с 27 января.
Напомним, что к участию в конкурсе приглашаются граждане старше 18 лет. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Подать заявку и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте шрп-рб.рф. Все необходимые консультации можно получить по телефонам: 8 (347) 275-55-96( Елена Викторовна).
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