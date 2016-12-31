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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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31 декабря 2016 г.

В Башкортостане продлены сроки приема заявок в Школу российской политики

В Башкортостане продлены сроки приема заявок в Школу российской политики

Прием заявок в десятую Школу российской политики по профилю «Молодежное правительство» продлен до 18 января 2017 года. Решение было принято в связи с большим количеством заявлений на участие в открытом конкурсе, - сообщили в оргкомитете ШРП. По состоянию на 29 декабря в дирекцию поступило 58 заявок.

Напоминаем, заявка на конкурс состоит из двух частей. Соискатель заполняет анкету, пишет заявление и готовит проект по одному из шести основных направлений деятельности Правительства РБ. К документам прилагается два рекомендательных письма.

На втором этапе (19-20 января)  планируется заочный этап по отбору соискателей в Молодежное правительство РБ с участием кураторов министерств и ведомств

На 23 января запланирована  форсайт-сессия «Стратегия развития Башкортостана  до 2030 года».

Третий этап предполагает  тестирование и собеседование с потенциальными членами  Молодежного правительства. Обучение в Школе российской политики с 27 января.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашаются граждане старше 18 лет. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

Подать заявку и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте шрп-рб.рф. Все необходимые консультации можно получить по телефонам: 8 (347) 275-55-96( Елена Викторовна).

Светлана Куликова
Теги: ШРП, Школа российской политики, Уфа, образование, Башкортостан
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