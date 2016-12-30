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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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30 декабря 2016 г.

К 100-летию образования Башкортостана подготовлен план мероприятий

К 100-летию образования Башкортостана подготовлен план мероприятий

Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования республики.

Согласно документу, 2017-2019 годы в Башкортостане пройдут под эгидой юбилея. Определены мероприятия в социальной политике, сфере культуры, искусства, науки, образования, молодежной политики и спорта, PR-продвижения региона, издательской деятельности, строительства и подготовки инфраструктуры.

Реализация предусмотренных планом мер будет финансироваться из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
Также план включает торжества, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Республики Башкортостан». В учреждениях образования состоится акция «100 лекций об истории Республики Башкортостан».

В плане отражены как традиционные для республики мероприятия: «Сердце Евразии», международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек – Содружество», международный конкурс − фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Зов Урала», международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», международный фестиваль театров тюркских народов «Туганлык», так и специально приуроченные к юбилейной дате: Евразийский гуманистический форум, республиканский молодежный форум «Башкортостан – территория развития», всероссийский форум «Башкирская молодежь собирает друзей», форум семей Республики Башкортостан, заседание Молодежной Ассамблеи народов России, фестиваль «Добрая республика», Неделя мастеров ремесленного и художественно-прикладного искусства с приглашением ремесленников из регионов России, международная научно-практическая конференция «Нефтегазопереработка −2019», всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Отдельно выделены мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях.

План также предусматривает проведение в столице Башкортостана дней районов и городов республики.

– Региональный план охватил стратегические направления деятельности республики и затрагивает интересы всех возрастов. Наша цель – собрать наши достижения во всех областях, чтобы передать их потомкам. Большое внимание уделено выпуску печатных изданий. Так, увидит свет иллюстрированная энциклопедия на русском и английском языках «Республика Башкортостан». Состоится публикация сборника документов о становлении государственности Башкортостана и книги «Путь длиною в век» с видеоверсией», – прокомментировал выход масштабного документа министр Республики Башкортостан, ответственный секретарь республиканского организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан Руслан Мирсаяпов.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан
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