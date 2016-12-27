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27 декабря 2016 г.

В наступающий Год экологии в Башкортостане проведут более 100 мероприятий

В наступающий Год экологии в Башкортостане проведут более 100 мероприятий

На заседании правительства РБ, прошедшем под председательством премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова, утвержден план мероприятий по проведению в регионе Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

– В Российской Федерации и Башкортостане 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Соответствующие направления озвучены в посланиях Президента страны Владимира Путина и Главы республики Рустэма Хамитова, – отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. – Министерством проведена большая работа по формированию плана тематических мероприятий, направленных, в том числе на привлечение внимания общества к проблемам экологии, необходимости охраны окружающей среды и развития особо охраняемых природных территорий.

По словам министра, план включает более 100 мероприятий в сферах охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры жителей республики.

В течение года также будут реализованы крупные проекты промышленных предприятий в области защиты окружающий среды – реконструкция очистных сооружений основной промплощадки «Газпром нефтехим Салават», строительство установки очистки сульфидно-щелочных стоков завода «Мономер» и нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават», реконструкция комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим».

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, правительство
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