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23 декабря 2016 г.
Лучшие учителя Башкортостана получат премии главы региона
Правительством республики подписано распоряжение о присуждении премии главы Башкортостана педагогическим работникам, подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 87 педагогов получат материальное вознаграждение. Из них - восемь премий по 60 тысяч рублей, 79 премий по 30 тысяч рублей.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова.
Лилия Ларина
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