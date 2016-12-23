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23 декабря 2016 г.

Лучшие учителя Башкортостана получат премии главы региона

Лучшие учителя Башкортостана получат премии главы региона

Правительством республики подписано распоряжение о присуждении премии главы Башкортостана педагогическим работникам, подготовивших победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 87 педагогов получат материальное вознаграждение. Из них - восемь премий по 60 тысяч рублей, 79 премий по 30 тысяч рублей.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Правительства РБ Салавата Сагитова.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, образование
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