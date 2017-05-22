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Альфа-Банк провел в Уфе практическую конференцию по актуальным вопросам налоговой практики
На прошлой неделе в отеле Holiday Inn прошла закрытая встреча для финансовых директоров и бухгалтеров Уфы, организатором которой выступил Альфа-Банк. Эксперты-практики рассказали гостям конференции об актуальных изменениях в законодательстве и ответили на вопросы по налоговому и бухгалтерскому учету.
Специально для участников эксперт по электронному документообороту «СКБ-Контур» Айрат Гарипов рассказал о том, как изменились требования контролирующих организаций, на что обратить внимание в работе с ФНС в текущем году. Руководитель консалтингового агентства «СоффиАнн» Ирина Хабибова поделилась информацией о порядке выездных налоговых проверок и об актуальных вопросах исчисления и уплаты налога на прибыль. О новых законодательных требованиях гостям рассказали директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Уфе Александр Леденев и директор компании «Электронная подпись» Руслан Лящук. Их доклады о 115 ФЗ и 54 ФЗ вызвали наиболее пристальное внимание участников. О требованиях к кассам, которые уже коснулись многих предпринимателей, спикеры говорили особенно долго. Некоторые кейсы в зале разобрали на реальных примерах, чтобы слушатели могли понять каждую формулировку новых требований и процесс работы на практике.
«Мы уже давно работаем с малым бизнесом, поэтому понимаем, что к новым законам, требованиям, стандартам каждая компания хочет подготовиться заранее, – отметил директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Уфе Александр Леденев. – Это важный этап работы, ведь несоблюдение требований может серьезно повлиять на будущее организации. В Башкирии у нас более 5000 компаний-клиентов, которым мы всегда готовы помочь: предоставить консультацию и поделиться знаниями, которые реально помогают строить эффективный и прибыльный бизнес».
В конференции приняли участие более 130 представителей 100 компаний города. Многие отметили полезную практическую составляющую мероприятия. Гости и спикеры смогли в деловой обстановке обменяться контактами, услышать ответы на важные вопросы, узнать о решениях, которые позволяют соблюсти все требования законодательной базы и значительно сэкономить при внедрении новых технологий. В завершении встречи прошел небольшой розыгрыш приятных подарков для гостей мероприятия.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.
22 Май 2017 г.