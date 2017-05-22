Альфа-Банк провел в Уфе практическую конференцию по актуальным вопросам налоговой практики

22 Май 2017 г.

На прошлой неделе в отеле Holiday Inn прошла закрытая встреча для финансовых директоров и бухгалтеров Уфы, организатором которой выступил Альфа-Банк. Эксперты-практики рассказали гостям конференции об актуальных изменениях в законодательстве и ответили на вопросы по налоговому и бухгалтерскому учету.

Специально для участников эксперт по электронному документообороту «СКБ-Контур» Айрат Гарипов рассказал о том, как изменились требования контролирующих организаций, на что обратить внимание в работе с ФНС в текущем году. Руководитель консалтингового агентства «СоффиАнн» Ирина Хабибова поделилась информацией о порядке выездных налоговых проверок и об актуальных вопросах исчисления и уплаты налога на прибыль. О новых законодательных требованиях гостям рассказали директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Уфе Александр Леденев и директор компании «Электронная подпись» Руслан Лящук. Их доклады о 115 ФЗ и 54 ФЗ вызвали наиболее пристальное внимание участников. О требованиях к кассам, которые уже коснулись многих предпринимателей, спикеры говорили особенно долго. Некоторые кейсы в зале разобрали на реальных примерах, чтобы слушатели могли понять каждую формулировку новых требований и процесс работы на практике.

«Мы уже давно работаем с малым бизнесом, поэтому понимаем, что к новым законам, требованиям, стандартам каждая компания хочет подготовиться заранее, – отметил директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Уфе Александр Леденев. – Это важный этап работы, ведь несоблюдение требований может серьезно повлиять на будущее организации. В Башкирии у нас более 5000 компаний-клиентов, которым мы всегда готовы помочь: предоставить консультацию и поделиться знаниями, которые реально помогают строить эффективный и прибыльный бизнес».

В конференции приняли участие более 130 представителей 100 компаний города. Многие отметили полезную практическую составляющую мероприятия. Гости и спикеры смогли в деловой обстановке обменяться контактами, услышать ответы на важные вопросы, узнать о решениях, которые позволяют соблюсти все требования законодательной базы и значительно сэкономить при внедрении новых технологий. В завершении встречи прошел небольшой розыгрыш приятных подарков для гостей мероприятия.