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22 Май 2017 г.
Нефть Brent впервые с апреля превысила $54 за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила $54 впервые с 18 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи.
Согласно данным торгов, на 5.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86 процента — до 54,07 доллара за баррель. Цены июньских фьючерсов на нефть WTI также выросла — на 0,93 процента (50,80 доллара за баррель).
Теги: стоимость нефти, ОПЕК
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