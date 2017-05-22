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22 Май 2017 г.

Нефть Brent впервые с апреля превысила $54 за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила $54 впервые с 18 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

 Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи.

 Согласно данным торгов, на 5.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86 процента — до 54,07 доллара за баррель. Цены июньских фьючерсов на нефть WTI также выросла — на 0,93 процента (50,80 доллара за баррель).

Теги: стоимость нефти, ОПЕК
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