Нефть Brent впервые с апреля превысила $54 за баррель

22 Май 2017 г.

Цена на нефть марки Brent превысила $54 впервые с 18 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Эксперты связывают это с предстоящими переговорами России и ОПЕК по поводу продления сокращения нефтедобычи.

Согласно данным торгов, на 5.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86 процента — до 54,07 доллара за баррель. Цены июньских фьючерсов на нефть WTI также выросла — на 0,93 процента (50,80 доллара за баррель).