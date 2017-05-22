Жители Швейцарии проголосовали за отказ от Атомных электростанций

22 Май 2017 г.

Граждане Швейцарии на всенародном референдуме проголосовали за постепенный отказ от атомной энергетики и переход к использованию альтернативных источников, сообщает Deutsche Welle.

По предварительным данным, за отказ проголосовали около 58% избирателей.

Как отмечает издание, закон, который вступит в силу в 2018 году, предполагает переход к возобновляемым источникам энергии к 2050 году. Пять АЭС Швейцарии, по оценкам экспертов, будут работать еще 10-15 лет, при этом новые станции строиться не будут.

Ранее сообщалось, что 27 ноября 2016 года швейцарцы отклонили ускоренный выход страны из атомной энергетики. Инициативу партии зеленых о скорейшей остановке всех АЭС в стране отклонили 55% избирателей.