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22 Май 2017 г.
Жители Швейцарии проголосовали за отказ от Атомных электростанций
Граждане Швейцарии на всенародном референдуме проголосовали за постепенный отказ от атомной энергетики и переход к использованию альтернативных источников, сообщает Deutsche Welle.
По предварительным данным, за отказ проголосовали около 58% избирателей.
Как отмечает издание, закон, который вступит в силу в 2018 году, предполагает переход к возобновляемым источникам энергии к 2050 году. Пять АЭС Швейцарии, по оценкам экспертов, будут работать еще 10-15 лет, при этом новые станции строиться не будут.
Ранее сообщалось, что 27 ноября 2016 года швейцарцы отклонили ускоренный выход страны из атомной энергетики. Инициативу партии зеленых о скорейшей остановке всех АЭС в стране отклонили 55% избирателей.
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