Министр экономического развития предсказывает снижение годовой инфляции до 4% уже в мае

18 Май 2017 г.

Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что годовая инфляции выйдет на целевой уровень в 4% уже в мае 2017 года.



- Мы ожидаем, что уровень в 4% будет достигнут уже в мае. Оценки на конец года не меняются. Базовый сценарий — 3,8% при условии ослабления курса рубля. Мы идем ровно по той траектории, которая была представлена при формировании прогноза», — сказал глава Минэкономразвития в интервью телеканалу «Россия 24, - отмечает Максим Орешников.



По данным Росстата, за апрель 2017 года потребительские цены в России выросли на 0,3%, с начала 2017 года их прирост составил 1,3%. Поэтому, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 4,1%.



В соответствии с законом о федеральном бюджете уровень инфляции в 2017 году должен снизиться до 4%. Но, в опубликованном в апреле ЦБ очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» отмечается, что уже в мае годовая инфляция может опуститься ниже 4%.



Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что снижение уровня инфляции до 2% в год может создать новые трудности для «формирующейся экономики» России.



- Если общий индекс цен составляет 2%, в некоторых секторах цены все равно растут быстрее, а в остальных даже может наблюдаться дефляция. Массовая дефляция вредна: она снижает стимулы для инвестирования, и чтобы ее избежать в широком спектре секторов, уровень инфляции должен составлять около 4%, — пояснила Набиуллина в интервью журналу Forbes.