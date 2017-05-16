4 миллиарда рублей будет выделено для Минкультуры и Минобрнауки России

16 Май 2017 г.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому более 4 миллиардов рублей выделяются из резервного фонда правительства для Минкультуры и Минобрнауки на развитие подведомственных им университетов.

"Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 миллиарда рублей направляются Минобрнауки России (3,15 миллиарда рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 миллиарда рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования", — говорится в сообщении правительства.