﻿
Главная / Лента новостей /
16 Май 2017 г.

4 миллиарда рублей будет выделено для Минкультуры и Минобрнауки России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому более 4 миллиардов рублей выделяются из резервного фонда правительства для Минкультуры и Минобрнауки на развитие подведомственных им университетов.

 "Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 миллиарда рублей направляются Минобрнауки России (3,15 миллиарда рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 миллиарда рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования", — говорится в сообщении правительства.

Теги: Дмитрий Медведев, Минкультуры, Минобрнауки
73 Оценить новость:  0  0
Отправить
16 Май 2017 г.
Сотрудники Росгвардии изъяли 54 винтовки и 37 тысяч патронов в спортивной секции
16 Май 2017 г.
Хакеры начали шантажировать кинокомпанию Walt Disney
16 Май 2017 г.
Леонида Агутина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
16 Май 2017 г.
После визита российской делегации в Китай ожидается подъем цен на нефть
16 Май 2017 г.
Телохранитель Дональда Трампа случайно раскрыл номер телефона министра обороны США
16 Май 2017 г.
Министры иностранных дел стран ЕС высказались за продление санкций против России
16 Май 2017 г.
Нефть начала резко дорожать
16 Май 2017 г.
Министерство культуры сократит финансовую поддержку игрового кино
16 Май 2017 г.
Российский миллиардер подал в суд на Associated Press
15 Май 2017 г.
Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили сети банкоматов на прием наличных