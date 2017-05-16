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16 Май 2017 г.
4 миллиарда рублей будет выделено для Минкультуры и Минобрнауки России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому более 4 миллиардов рублей выделяются из резервного фонда правительства для Минкультуры и Минобрнауки на развитие подведомственных им университетов.
"Из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 4,25 миллиарда рублей направляются Минобрнауки России (3,15 миллиарда рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; Минкультуры России (1,1 миллиарда рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования", — говорится в сообщении правительства.
Теги: Дмитрий Медведев, Минкультуры, Минобрнауки
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