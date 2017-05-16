После визита российской делегации в Китай ожидается подъем цен на нефть

16 Май 2017 г.

Позитива нашему рынку могут придать положительные результаты визита российской делегации в Китай и заявления нашего Минэнерго и Саудитов о пролонгации соглащения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев., но решающее значение на этой неделе будет иметь информация по дивидендам.

Котировки длинных выпусков ОФЗ после праздничного раздумья продолжили рост

Котировки длинных выпусков ОФЗ после праздничного раздумья продолжили рост, что подтверждает прочность позиций национальной валюты относительно доллара. Словесные интервенции членов правительства продолжают разбиваться о кэрри-трейд. Тем не менее уровни 56-58 рублей за доллар привлекательны для среднесрочных покупок.

Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850

Индекс ММВБ застрял в районе 2000 пунктов. Позитов от роста нефтяных котировок компенсируется негативной реакцией компаний-экспортеров на укрепление рубля. По дивидендам госкомпаний (Газпрома в частности) в бой пошла тяжелая артиллерия, рынок воспринял эту информацию негативно. Предстоящие на этой неделе Советы директоров должны расставить точки над «и». Это последний шанс рынка подрасти, на этом возможном росте сокращение позиций по акциям будет хорошим решением. Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 пунктов.