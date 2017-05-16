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16 Май 2017 г.
Телохранитель Дональда Трампа случайно раскрыл номер телефона министра обороны США
Издание The Washington Post опубликовало фотографию, на которой изображены президент США Дональд Трамп и его телохранитель Кит Шиллер, держащий несколько листов бумаги. Оказалось, что на одном из них было написано: «Джеймс «Бешеный пес» Мэттис» и номер телефона министра обороны США.
При этом редакция газеты заметила это благодаря одному из своих читателей.
Корреспондент издания Рэйчел Мантейфель набрала этот номер и подтвердила, что он принадлежит главе Пентагона.
Отмечается, что после этого руководство WP приняло решение убрать фотографию с номером Мэттиса.
Теги: Дональд Трамп, The Washington Post
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