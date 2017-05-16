Телохранитель Дональда Трампа случайно раскрыл номер телефона министра обороны США

16 Май 2017 г.

Издание The Washington Post опубликовало фотографию, на которой изображены президент США Дональд Трамп и его телохранитель Кит Шиллер, держащий несколько листов бумаги. Оказалось, что на одном из них было написано: «Джеймс «Бешеный пес» Мэттис» и номер телефона министра обороны США.

При этом редакция газеты заметила это благодаря одному из своих читателей.

Корреспондент издания Рэйчел Мантейфель набрала этот номер и подтвердила, что он принадлежит главе Пентагона.

Отмечается, что после этого руководство WP приняло решение убрать фотографию с номером Мэттиса.