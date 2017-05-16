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16 Май 2017 г.

Министры иностранных дел стран ЕС высказались за продление санкций против России

 Об этом заявил глава польской дипломатии Витольд Ващиковский после заседания Совета глав МИД ЕС. По его словам, Россия "не выполняет минские соглашения".

Главы МИД стран ЕС поддержали продление антироссийских санкций, передает "Интерфакс". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский по итогам заседания в Брюсселе.

По его словам, большинство участников встречи признают, что применение санкций нужно продолжать, так как Россия "не выполняет условия минских соглашений".

Россия ранее неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение минских соглашений лежит на киевских властях.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что будет инициировать продление Евросоюзом санкций против России не на шесть, а на 12 месяцев. "Мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию придти за стол переговоров, выполнить Минск", - сказал он в ходе включения с Мальты на телеканале ictv.

Теги: санкции, продление санкций
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