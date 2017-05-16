Нефть начала резко дорожать

16 Май 2017 г.

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,25 процентов — до 51,96 долларов за баррель.

16 мая цены на нефть растут после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость фьючерсов на июль на нефть Brent на бирже Лондона увеличилась на 0,14 доллара и составила 51,96 долларов за баррель. Цена июньского фьючерса на нефть WTI на электронных торгах в Нью-Йорке увеличилась на 0,13 доллара до 48,98 доллара за баррель.

Напомним, что Саудовская Аравия и Россия думают продлить соглашение стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи черного золота еще на девять месяцев, а именно до конца марта следующего года.