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16 Май 2017 г.

Министерство культуры сократит финансовую поддержку игрового кино

Министерство культуры намерено сократить финансовую поддержку игровых кинопроектов в этом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве сообщили, что правила распределения господдержки будут ужесточены, а финансирование будет предусмотрено примерно для 40 игровых фильмов. В прошлом году их было в два раза больше.

Точных сумм на создание фильмов в ведомстве не озвучивали.

– На данный момент общий уровень поддержки мы не разглашаем. Эти данные будут доступны на официальном сайте ведомства по итогам питчингов, - сказали в Минкультуры.

По сообщению ТАСС, в последние годы общий объем поддержки кинематографа неуклонно снижался, чуть замедлив падение в Год российского кино. Если в 2013 году Минкультуры выделило на кино и анимацию более 3 млрд рублей, то в 2014 году - уже 2,9 млрд, в 2015-м - 1,92, а в 2016-м, - 1,97 млрд рублей. Отмечается, что Фонд кино, который занимается поддержкой коммерческого кино, распределит в этом году 3 млрд рублей.

 

Теги: Фонд кино, кинопроизводство в России, Министерство культуры
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