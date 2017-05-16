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Российский миллиардер подал в суд на Associated Press
Российский предприниматель Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press (AP) за публикации, содержащие клевету в его адрес. Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС из архива суда.
Иск был подан в связи с "клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях" агентства. "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", - отмечается в документе.
"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США, - говорится в заявлении. - У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".
В иске россиянина говорится, что его адвокаты просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось.
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