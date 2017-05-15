Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили сети банкоматов на прием наличных

15 Май 2017 г.

У клиентов Альфа-Банка появилась возможность вносить наличные денежные средства в банкоматах Промсвязьбанка без комиссии. Теперь функция приема наличных (cash-in) доступна для клиентов Альфа-Банка более чем в 10 тыс. банкоматах во всех регионах присутствия обоих банков-партнеров.

Общая партнерская сеть банкоматов Альфа-Банка в настоящее время включает в себя около 23 тыс. устройств более чем в 2,8 тыс. населенных пунктах по всей России. Среди действующих партнеров банкоматной сети – БИНБАНК, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Уральский банк реконструкции и развития.

«Расширение географии банкоматной сети и повышение качества систем самообслуживания для наших клиентов остается одной из приоритетных задач для Альфа-Банка. Объединив сети банкоматов на прием наличных, мы сделали еще один важный шаг в нашем давнем партнерстве с Промсвязьбанком. Теперь клиенты обоих банков получат полный спектр возможностей сети – и снятие, и внесение наличных», – прокомментировал Максим Дарёшин, начальник Управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка.