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В Крыму начали строить федеральную трассу Таврида
Церемония прошла в 37 километрах от Симферополя в Белогорском районе. Протяженность новой трассы составит около 300 километров, частично она пройдет по существующей дороге, остальные участки будут построены.
Трасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. В двухполосном исполнении дорогу планируется построить к концу 2018 года, к концу 2020 года трасса будет расширена до четырех полос.
Предельная стоимость трассы составляет 138,9 миллиарда рублей. Власти Крыма ранее предупредили, что с началом активного строительства федеральной трассы начнутся проблемы с движением транспорта между Керченской переправой и Симферополем.
В связи с ограничениями по скорости на некоторых участках трассы дорога от Керчи до Симферополя будет занимать до 5−6 часов.
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