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Глава Минэкономразвития России: рубль может упасть летом на фоне роста импорта
Российский рубль может ослабнуть на фоне роста импорта в РФ летом 2017 года, считает Максим Орешкин.
Руководитель Минэкономразвития сделал свой прогноз с учётом динамики зарубежных поставок в страну в первые месяцы 2017 года, сообщил телеканал «Россия 24». Орешкин отметил, что импорт в РФ товаров из дальнего зарубежья увеличился не менее чем на 20%, а может быть и на 25%. Если спроецировать этот результат на летние месяцы с учётом сезонности, то неизбежен дефицит баланса и некоторое ослабление национальной валюты, полагает министр.
Пронедра ранее сообщали, что во Внешэкономбанке не нашли причин, которые могли бы привести к резкому уменьшению курса рубля в 2017 году. Однако в МЭР прежде предупредили россиян, что к концу нынешнего года доллар может стоить 68 рублей, а в ближайшие месяцы опустится до 63–64 за один доллар США. В 2018 году российская национальная валюта может упасть до 70,8 рубля по отношению к американской.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.