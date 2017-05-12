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12 Май 2017 г.

Глава Минэкономразвития России: рубль может упасть летом на фоне роста импорта

Российский рубль может ослабнуть на фоне роста импорта в РФ летом 2017 года, считает Максим Орешкин.
Руководитель Минэкономразвития сделал свой прогноз с учётом динамики зарубежных поставок в страну в первые месяцы 2017 года, сообщил телеканал «Россия 24». Орешкин отметил, что импорт в РФ товаров из дальнего зарубежья увеличился не менее чем на 20%, а может быть и на 25%. Если спроецировать этот результат на летние месяцы с учётом сезонности, то неизбежен дефицит баланса и некоторое ослабление национальной валюты, полагает министр.

Пронедра ранее сообщали, что во Внешэкономбанке не нашли причин, которые могли бы привести к резкому уменьшению курса рубля в 2017 году. Однако в МЭР прежде предупредили россиян, что к концу нынешнего года доллар может стоить 68 рублей, а в ближайшие месяцы опустится до 63–64 за один доллар США. В 2018 году российская национальная валюта может упасть до 70,8 рубля по отношению к американской.

Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития России
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