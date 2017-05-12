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12 Май 2017 г.

Украинский депутат задекларировал 586 квартир

Украинский депутат Игорь Оверко задекларировал 586 квартир в 2016 году, сообщает телеканал «Украина 112» со ссылкой на заявление Общественного движения «Чесно».

Отмечается, что из указанных в электронной декларации 568 квартир 400 было продано, в результате чего в его собственности осталось 186 квартир общей площадью 7888,1 кв. м.

«За год он заработал лишь около 20 тыс. гривен. Он в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир. А доход от продажи недвижимости составил свыше 50 млн грн. Кроме квартир, у Оверко 4 жилых дома, 18 земельных участков и более 16 млн грн сбережений», — говорится в сообщении организации.

 В декларации депутат указал только общую стоимость проданных 400 квартир. Организация в своем сообщении отмечает, что сумма, которая указана депутатом как доход от отчуждения всего имущества, — 52 млн гривен, соответствует стоимости одной из 400 проданных квартир в менее $5 тыс. На основании этого в организации сделали следующий вывод: «Очевидно, что стоимость квартир значительно занижена и таки могла состояться минимализация налогообложения».

Сам депутат комментировал, что «является одним из немногих депутатов, которые задекларировали свои доходы честно». Сам он уверяет, что задекларировал 191 квартиру и намерен их в дальнейшем продавать и эти действия не являются способом ухода от уплаты налогов.

Теги: Украина, депутат
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