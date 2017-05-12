Поставки семян подсолнуха из России бъют рекорды

12 Май 2017 г.

Российские производители семян подсолнечника нарастили экспорт в страны Евросоюза до рекордного уровня. По итогам прошлого года поставки превысили аналогичные показатели за последние десять лет — только за один год экспорт семечек вырос в три раза. В число крупнейших покупателей среди стран ЕС вошли Нидерланды, Франция, Италия, Испания и Швеция.

По итогам прошлого года поставки российских семян подсолнечника в страны Евросоюза составили 86,5 тыс. тонн на сумму €42,5 млн (около 3,2 млрд рублей), приводит данные Евростат. В 2015 году экспорт в ЕС составил 24,5 тыс. т на €13,7 млн (928 млн рублей). Показатель 2016 года стал рекордным за последние десять лет, в прошлом Россия поставляла в ЕС в среднем 18 тыс. т семян подсолнечника в год.

Крупнейшим потребителем российских семечек среди стран ЕС стали Нидерланды. В 2016 году страна импортировала 35,5 тыс. т семян подсолнечника на €19,4 млн (около 1,4 млрд рублей). В 2015 году поставки составили 17 тыс. т на €9,5 млн (приблизительно 644 млн рублей). Франция по итогам прошлого года ввезла из России 21 тыс. т семян на €8 млн (около 600 млн рублей), при этом в 2015 году Франция вообще не закупала семечки в России. Экспорт в Италию вырос в 900 раз — до 5,3 тыс. т на €3,1 млн (230 млн рублей), в Испанию в 200 раз — 4,2 тыс. т на сумму €1,6 млн (119 млн рублей), Швеция закупила 4,2 тыс. т на €911 тыс. (68 млн рублей), в 2015-м поставок в эту страну не было.