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Поставки семян подсолнуха из России бъют рекорды
Российские производители семян подсолнечника нарастили экспорт в страны Евросоюза до рекордного уровня. По итогам прошлого года поставки превысили аналогичные показатели за последние десять лет — только за один год экспорт семечек вырос в три раза. В число крупнейших покупателей среди стран ЕС вошли Нидерланды, Франция, Италия, Испания и Швеция.
По итогам прошлого года поставки российских семян подсолнечника в страны Евросоюза составили 86,5 тыс. тонн на сумму €42,5 млн (около 3,2 млрд рублей), приводит данные Евростат. В 2015 году экспорт в ЕС составил 24,5 тыс. т на €13,7 млн (928 млн рублей). Показатель 2016 года стал рекордным за последние десять лет, в прошлом Россия поставляла в ЕС в среднем 18 тыс. т семян подсолнечника в год.
Крупнейшим потребителем российских семечек среди стран ЕС стали Нидерланды. В 2016 году страна импортировала 35,5 тыс. т семян подсолнечника на €19,4 млн (около 1,4 млрд рублей). В 2015 году поставки составили 17 тыс. т на €9,5 млн (приблизительно 644 млн рублей). Франция по итогам прошлого года ввезла из России 21 тыс. т семян на €8 млн (около 600 млн рублей), при этом в 2015 году Франция вообще не закупала семечки в России. Экспорт в Италию вырос в 900 раз — до 5,3 тыс. т на €3,1 млн (230 млн рублей), в Испанию в 200 раз — 4,2 тыс. т на сумму €1,6 млн (119 млн рублей), Швеция закупила 4,2 тыс. т на €911 тыс. (68 млн рублей), в 2015-м поставок в эту страну не было.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.