12 Май 2017 г.

Центральный банк России отозвал лицензии страховых брокеров у компани «Столица» и «Страховой дом «Восточные брокеры». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ РФ, компания «Столица» лишилась лицензии из-за того, что не предоставляла отчетность в Центробанк. Нарушения фиксировали неоднократно в течение года.

У «Восточных брокеров» лицензию отозвали из-за добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Ранее стало известно, что Центробанк лишил лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании «Розничное и корпоративное страхование». Кроме того, по решению Банка России, перестрахованием больше не может заниматься «Строительная страховая группа».

