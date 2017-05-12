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Центральный банк России отозвал лицензии страховых брокеров
Центральный банк России отозвал лицензии страховых брокеров у компани «Столица» и «Страховой дом «Восточные брокеры». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.
Как пояснили в пресс-службе ЦБ РФ, компания «Столица» лишилась лицензии из-за того, что не предоставляла отчетность в Центробанк. Нарушения фиксировали неоднократно в течение года.
У «Восточных брокеров» лицензию отозвали из-за добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Ранее стало известно, что Центробанк лишил лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании «Розничное и корпоративное страхование». Кроме того, по решению Банка России, перестрахованием больше не может заниматься «Строительная страховая группа».
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
12 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.
11 Май 2017 г.