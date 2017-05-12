В случае негативного решения по дивидендам Газпрома рынок может снижаться до осени

12 Май 2017 г.

Международные рынки: сюрпризов не случилось

На заседании ФРС США 3 мая сюрпризов не случилось, как и 7 мая во Франции. Рынки восприняли эти события без ожидавшегося оптимизма. Пропущенные отечественным рынком два дня мировых торгов ничего для нас не изменили. Тема дивидендов госкомпаний с каждым днем все острей, это последний возможный драйвер рынка в мае. Негатив от иска Роснефти к Системе рынок уже отыграл, арбитраж дело не быстрое, может быть к концу лета будут какие-то решения.



Рубль не смог проигнорировать снижение нефти

Рубль не смог проигнорировать выход нефти из многомесячного диапазона вниз, закрепление котировок ниже 50 долларов за барель будет оказывать давление на котировки национальной валюты. Ослабление рубля может ускориться после продления-непродления ограничения добычи странами ОПЕК и неОПЕК 25 мая. Кроме покупки доллара можно рекомендовать покупки опционов CALL в июньских контрактах 58-60 страйков.



В случае негативного решения по дивидендам Газпрома рынок будет снижаться до осени.

Индекс ММВБ между праздниками не смог продолжить рост конца апреля, чему способствовал вышеупомянутый иск. Ждем совет директоров Газпрома 16 мая, в случае негативного (25% прибыли) решения по дивидендам рынок может впасть в летаргическое снижение до осени. Если Минфин в своем стремлении наполнить бюджет победит лоббистов из других ведомств, нас ждет неделя-другая эйфории. Поучаствовать в возможном росте можно покупкой опционов CALL на Газпром уровня 140.