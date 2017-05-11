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11 Май 2017 г.

Бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина стала владелицей крупной промышленной компании

Бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина получила 51% импортера станков ООО «Станкофлот», основным заказчиком которого является «Ростех», сообщает «Коммерсант». Оставшиеся 49% принадлежат гендиректору компании Александру Андрееву. 

Ранее Андреев владел 33% компании, а остальные принадлежали члену президентского совета Федерации конного спорта России Максиму Кретову. Эту Федерацию также возглавляет Марина Сечина. 

Компания «Станкофлот» импортирует металлообрабатывающие станки из Европы. Партнерами фирмы являются структуры «Ростеха» – «Вертолеты России» и «РТ-Химкомпозит», а также некоторые другие предприятия. Обе компании отказались от комментариев. В 2016 году «Станкофлот» выиграл три госконтракта на сумму 256 млн рублей, в 2017 году – еще на 126 млн рублей. 

Источники «Ъ» в области станкостроения не слышали о такой компании. По данным СПАРК, «Станкофлот» был переименован из ООО «А-Медиа» в середине 2016 года. По данным издания, фирма новая и планирует в ближайшее время расширять деятельность. В феврале она получила лицензию ФСБ на работу с гостайной. 

Игорь Сечин и Марина Сечина развелись в 2011 году. После этого экс-супруга главы «Роснефти» стала проявлять интерес к бизнесу. Ее называют бенефициаром УК «Управление», совладелицей ООО «Паритет Вятка», которое занимается производством мясных продуктов, и миноритарием компании «РК-Телеком». 

Теги: Игорь Сечин, Марина Сечина
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