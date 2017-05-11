﻿
Главная / Лента новостей /
11 Май 2017 г.

Дмитрий Медведев пообещал поднять размер оплаты труда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что требуется довести минимальный размер оплаты труда в РФ до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года. Об этом глава кабмина заявил на заседании комиссии по контролю над реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

Медведев напомнил, что МРОТ в настоящее время поэтапно увеличивается, и с 1 июля он вырастет до 7800 рублей. По его словам, существуют планы, озвученные в ходе отчета правительства в Госдуме, согласно которым в ближайшие два года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом.

Также глава кабмина сообщил, что в правительстве принимаются меры и по выравниванию дисбаланса зарплат руководителей и подчиненных.

Теги: Медведев, МРОТ
79 Оценить новость:  0  0
Отправить
11 Май 2017 г.
Бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина стала владелицей крупной промышленной компании
11 Май 2017 г.
Цены на ЖКХ в России будут считаться по новому
11 Май 2017 г.
Следователи в Москве ищут агрессивного водителя BMW, который напал на женщину
11 Май 2017 г.
Цена на нефть Brent превысила психологическую отметку в $50 за баррель
11 Май 2017 г.
В Японии кланы местной мафии якудза устраивают массовые разборки
11 Май 2017 г.
Агенство ипотечного жилищного кредитования в России заработало 3,5 млрд рублей
11 Май 2017 г.
Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал Индекс потребительских настроений за апрель
11 Май 2017 г.
Бюджетные расходы на Чемпионат мира - 2018 по футболу в России приближаются к 450 млрд руб
11 Май 2017 г.
Крупной сети строительных магазинов ВТБ даст два миллиарда рублей
11 Май 2017 г.
Предприятия российского Спецстроя признали «предбанкротами»