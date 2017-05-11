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11 Май 2017 г.
Дмитрий Медведев пообещал поднять размер оплаты труда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что требуется довести минимальный размер оплаты труда в РФ до уровня прожиточного минимума в ближайшие два года. Об этом глава кабмина заявил на заседании комиссии по контролю над реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.
Медведев напомнил, что МРОТ в настоящее время поэтапно увеличивается, и с 1 июля он вырастет до 7800 рублей. По его словам, существуют планы, озвученные в ходе отчета правительства в Госдуме, согласно которым в ближайшие два года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом.
Также глава кабмина сообщил, что в правительстве принимаются меры и по выравниванию дисбаланса зарплат руководителей и подчиненных.
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