Три министерства одобрили изъятие 100% дивидендов у «Роснефтегаза»

10 Май 2017 г.

Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго подготовили проект распоряжения, в соответствии с которым у госкомпании «Роснефтегаз» планируется изъять 100% дивидендов.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в аппарате правительства и администрации президента, сообщает газета «Ведомости». По информации издания, нефтегазовая корпорация в этом году может получить от своих компаний 99,3 миллиардов рублей. «Роснефтегаз» владеет 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО».

Отмечается, что дивиденды в полном размере будут учтены в прибыли «Роснефтегаза» по итогам этого года, из которой он заплатит своим акционерам в следующем году. Если же правительство примет решение о полном изъятии всех дивидендов, можно будет принять решение о выплате промежуточных дивидендов, передает «Комсомольская правда».