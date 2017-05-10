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10 Май 2017 г.

Негосударственные пенсионные фонды России просят снять ограничение на продвижение услуг

Они просят Банк России поддержать инициативу об отмене ограничений на продвижение своих услуг. В соответствии с действующим законодательством НПФ не имеют права предлагать какие-либо выгоды гражданам для привлечения их пенсионных накоплений или сохранения действующих договоров об обязательном пенсионном страховании, сообщает «Российская Газета».

Сейчас к НПФ предъявляются высокие требования в части обеспечения сохранности средств будущих пенсионеров, а также в части эффективности и прозрачности работы. Как результат, недобросовестные игроки покинули рынок. Так что действующие ограничения создают препятствия исключительно добросовестным фондам, отмечается в письме «Альянса пенсионных фондов», адресованном регулятору.

В ассоциации считают, что необходимо внести корректировки в законодательство. Особенно в контексте готовящегося перехода к системе индивидуального пенсионного капитала. Там напоминают, что в отношении схожих финансовых услуг, предоставляемых банками и страховыми компаниями, законодатель снял или значительно ослабил ограничения на применение общепринятых в деловом обороте инструментов маркетинга, пишет «Российская Газета».

Теги: негосударственные пенсионные фонды, пенсионные накопления, страхование, НПФ, Центробанк
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