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4 Май 2017 г.
Региональные подразделения МВД закупят 700 ручных радаров для измерения скорости
«На региональном уровне поданы заявки на закупку в текущем году более 700 мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД»,— цитирует ТАСС сообщение МВД РФ.
Общее количество мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД, прошедших проверку, превышает 5 тыс.
«Применяются различные модели: "Бинар", "Визир", "Искра", "Беркут", "Амата", "Сокол", "Паркон", ЛИСД-2, этот список неисчерпывающий»,— отметили в ведомстве.
Теги: ПДД, МВД, безопасность, ручные радары
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