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3 Май 2017 г.

Мексика планирует закупить новую партию российских вертолетов

Речь идет о моделях марки Ми-8/17, которые активно используются в мексиканских силовых структурах — министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Об этом сообщил начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александр Денисов. 

Ранее сообщалось, что  Россия заключит контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В-5.

Светлана Куликова
Теги: вертолеты, импорт и экспорт, экономика
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