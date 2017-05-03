Мексика планирует закупить новую партию российских вертолетов

3 Май 2017 г.

Речь идет о моделях марки Ми-8/17, которые активно используются в мексиканских силовых структурах — министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Об этом сообщил начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александр Денисов.

Ранее сообщалось, что Россия заключит контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В-5.