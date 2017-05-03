КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,9518
|EUR
|62,1515
|GBP
|73,3767
курс ЦБ РФ на 3 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+24°
вечер +23°, ночь +9°, утро +12°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
3 Май 2017 г.
По итогам 2017 года инфляция в России составит 4%
Дефицит бюджета России в 2017 может быть снижен до 2% ВВП. Такое заявление сделал в интервью газете Handelsblat глава Минфина Антон Силуанов.
По его мнению, бюджетная и финансовая политика оказали благоприятное влияние на инфляцию. В 2016 году ее уровень достиг 5,6. Это самая низкая инфляция за всю российскую историю. В этом году она составит лишь 4%.
Он напомнил, что к 2019 году этот параметр планируется снизить до 1,2%.
Светлана Куликова
Теги: Минфин, Антон Силуанов, экономика, инфляция
Материалы на эту тему:
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
2 Май 2017 г.
2 Май 2017 г.