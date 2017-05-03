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3 Май 2017 г.

По итогам 2017 года инфляция в России составит 4%

Дефицит бюджета России в 2017 может быть снижен до 2% ВВП. Такое заявление сделал в интервью газете Handelsblat глава Минфина Антон Силуанов.

По его мнению, бюджетная и финансовая политика оказали благоприятное влияние на инфляцию. В 2016 году ее уровень достиг  5,6. Это  самая низкая инфляция за всю российскую историю. В этом году она составит лишь 4%.

Он напомнил, что к 2019 году этот параметр планируется снизить до 1,2%.

Светлана Куликова
Теги: Минфин, Антон Силуанов, экономика, инфляция
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