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3 Май 2017 г.
Голландские студенты создали биоразлагаемый автомобиль
В основе элементов конструкции автомобиля лежит льняное волокно.
Транспортное средство работает на электромоторе. Салон автомобиля вмещает четырех человек.
Для того чтобы использовать машину на дорогах общественного пользования, разработчикам предстоит получить разрешение национального агентства по организации дорожного движения.
Теги: наука, автомобили, исследования
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