﻿
Главная / Лента новостей /
3 Май 2017 г.

Голландские студенты создали биоразлагаемый автомобиль

В основе элементов конструкции автомобиля лежит льняное волокно.

Транспортное средство работает на электромоторе. Салон автомобиля вмещает четырех человек.

Для того чтобы  использовать машину на дорогах общественного пользования, разработчикам предстоит получить разрешение национального агентства по организации дорожного движения.

Теги: наука, автомобили, исследования
48 Оценить новость:  0  0
Отправить
3 Май 2017 г.
Мексика планирует закупить новую партию российских вертолетов
3 Май 2017 г.
По итогам 2017 года инфляция в России составит 4%
3 Май 2017 г.
В Свердловской области клещи покусали около 1,5 тыс. человек
3 Май 2017 г.
В Челябинской области жители лишились тепла и горячей воды из-за мошеннических действий
3 Май 2017 г.
На западном берегу Крыма построят «итальянскую деревню»
3 Май 2017 г.
На поддержку промышленности выделили 80,3 млрд. рублей
3 Май 2017 г.
Apple сообщила о неожиданном снижении продаж iPhone
3 Май 2017 г.
Росавтодор получил почти три миллиарда рублей на ремонт дорог в регионах
2 Май 2017 г.
Альфа-Банк предлагает cashback за покупки по молодежной карте «NEXT»
2 Май 2017 г.
Понижение ставки не ослабило рубль: обзор финансовых рынков