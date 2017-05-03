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3 Май 2017 г.

В Свердловской области клещи покусали около 1,5 тыс. человек

Из них 338 детей до 17 лет. Данные предоставлены Роспотребнадзором по состоянию на 2 мая.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован один человек. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 3 клещах.

Самой надежной защитой от клещевого энцефалита по-прежнему остаются элементарные меры предосторожности и прививка.

Светлана Куликова
Теги: клещи, Свердловская область
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