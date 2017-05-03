КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,9518
|EUR
|62,1515
|GBP
|73,3767
курс ЦБ РФ на 3 мая
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+24°
вечер +23°, ночь +9°, утро +12°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
3 Май 2017 г.
В Свердловской области клещи покусали около 1,5 тыс. человек
Из них 338 детей до 17 лет. Данные предоставлены Роспотребнадзором по состоянию на 2 мая.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован один человек. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 3 клещах.
Самой надежной защитой от клещевого энцефалита по-прежнему остаются элементарные меры предосторожности и прививка.
Светлана Куликова
Теги: клещи, Свердловская область
Материалы на эту тему:
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
3 Май 2017 г.
2 Май 2017 г.
2 Май 2017 г.