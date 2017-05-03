В Челябинской области жители лишились тепла и горячей воды из-за мошеннических действий

3 Май 2017 г.

В Челябинской области жители многоквартирных домов своевременно вносили плату за горячую воду и тепло, однако на счетах обслуживающей организации средств не оказалось. Более того, накопился долг в размере 60 миллионов рублей. Это и послужило основанием для прокурорской проверки.

Материалы проверки направлены в следственные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В адрес руководства внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.