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3 Май 2017 г.
На западном берегу Крыма построят «итальянскую деревню»
Такая договоренность между главами крупных строительных компаний России и иностранными партнерами была достигнута в рамках третьего Ялтинского форума, который прошел 20-22 апреля.
Через неделю в Крым приедет итальянская делегация для реализации строительных проектов.
Завершить строительство "итальянской деревни" планируют к 2020 году.
Светлана Куликова
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