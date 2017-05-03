﻿
Главная / Лента новостей /
3 Май 2017 г.

На западном берегу Крыма построят «итальянскую деревню»

Такая договоренность между главами крупных строительных компаний России  и иностранными партнерами была достигнута в рамках третьего Ялтинского форума, который прошел 20-22 апреля.

Через неделю в Крым приедет итальянская делегация для реализации строительных проектов.

Завершить строительство "итальянской деревни" планируют к 2020 году.

Светлана Куликова
Теги: Крым, Италия
55 Оценить новость:  0  0
Отправить
3 Май 2017 г.
Мексика планирует закупить новую партию российских вертолетов
3 Май 2017 г.
По итогам 2017 года инфляция в России составит 4%
3 Май 2017 г.
Голландские студенты создали биоразлагаемый автомобиль
3 Май 2017 г.
В Свердловской области клещи покусали около 1,5 тыс. человек
3 Май 2017 г.
В Челябинской области жители лишились тепла и горячей воды из-за мошеннических действий
3 Май 2017 г.
На поддержку промышленности выделили 80,3 млрд. рублей
3 Май 2017 г.
Apple сообщила о неожиданном снижении продаж iPhone
3 Май 2017 г.
Росавтодор получил почти три миллиарда рублей на ремонт дорог в регионах
2 Май 2017 г.
Альфа-Банк предлагает cashback за покупки по молодежной карте «NEXT»
2 Май 2017 г.
Понижение ставки не ослабило рубль: обзор финансовых рынков