На западном берегу Крыма построят «итальянскую деревню»

3 Май 2017 г.

Такая договоренность между главами крупных строительных компаний России и иностранными партнерами была достигнута в рамках третьего Ялтинского форума, который прошел 20-22 апреля.

Через неделю в Крым приедет итальянская делегация для реализации строительных проектов.

Завершить строительство "итальянской деревни" планируют к 2020 году.