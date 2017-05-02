Альфа-Банк предлагает cashback за покупки по молодежной карте «NEXT»

2 Май 2017 г.

С 1 мая держатели молодежных карт Mastercard Standard «Next» будут получать cashback и еще более привлекательные бонусы за свои покупки.

По молодежной карте «Next» помимо скидок теперь можно получать повышенный cashback по нескольким категориям. Так, 5% можно будет вернуть со всех покупок, совершенных в любых кинотеатрах, ресторанах, кафе, фастфудах и даже в столовых вузов. А до конца 2017 года поклонникам сети BurgerKing банк будет возвращать 10% от потраченных там по карте средств.

Дебетовая карта «Next» − для молодых и активных людей, вступающих во взрослую жизнь. Карта собрала самые привлекательные для молодой аудитории предложения, в том числе возможность оплаты в одно касание с бесконтактной технологией оплаты Mastercard – как самой пластиковой картой, так и cтильным браслетом, в который встроен специальный чип.

Держатели этой карты могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка «Альфа-Мобайл» и общаться с банком в онлайн-чате, что для молодой аудитории сегодня очень важно. Любые платежи можно делать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно.