﻿
Главная / Лента новостей /
2 Май 2017 г.

Альфа-Банк предлагает cashback за покупки по молодежной карте «NEXT»

С 1 мая держатели молодежных карт Mastercard Standard «Next» будут получать cashback и еще более привлекательные бонусы за свои покупки.

По молодежной карте «Next» помимо скидок теперь можно получать повышенный cashback по нескольким категориям. Так, 5% можно будет вернуть со всех покупок, совершенных в любых кинотеатрах, ресторанах, кафе, фастфудах и даже в столовых вузов. А до конца 2017 года поклонникам сети BurgerKing банк будет возвращать 10% от потраченных там по карте средств.

Дебетовая карта «Next» − для молодых и активных людей, вступающих во взрослую жизнь. Карта собрала самые привлекательные для молодой аудитории предложения, в том числе возможность оплаты в одно касание с бесконтактной технологией оплаты Mastercard – как самой пластиковой картой, так и cтильным браслетом, в который встроен специальный чип.

Держатели этой карты могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка «Альфа-Мобайл» и общаться с банком в онлайн-чате, что для молодой аудитории сегодня очень важно. Любые платежи можно делать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно.

Теги: Альфа-Банк, cashback, карта «NEXT»
58 Оценить новость:  0  0
Отправить
2 Май 2017 г.
Понижение ставки не ослабило рубль: обзор финансовых рынков
2 Май 2017 г.
Банк России продолжает снижать ключевую ставку
2 Май 2017 г.
Глава Минфина рассказал как сократить дефицит бюджета в Росси
2 Май 2017 г.
Премьер-министр Украины назвал уровень средней заработной платы в стране
2 Май 2017 г.
Экономика России начнет расти
2 Май 2017 г.
Подлинность купюр в России станут проверять гораздо строже
2 Май 2017 г.
Командир самолёта Boeing летевшего в Бангкок рассказал о травмах пассажиров
2 Май 2017 г.
Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика ИГИЛ
28 Апрель 2017 г.
СМП Банк объявляет акцию «Победа над штрафами»
28 Апрель 2017 г.
Google удалил из магазина приложение крупнейшего оператора такси в России