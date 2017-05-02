Понижение ставки не ослабило рубль: обзор финансовых рынков

2 Май 2017 г.

Конец прошедшей недели был отмечен снижением рублевой ключевой ставки сразу на полпроцента - до 9,25% годовых.

Рубль на этой новости не ослаб, пара доллар/рубль осталась вблизи 57. Вспомним, что указанная пара скакнула в цене в прошлые вторник-среду, так что факт снижения ставки, даже на полпроцента, оказался уже заложен в цену. Наиболее вероятное движение рубля в ближайшие пару недель - дальнейшее укрепление. Пара доллар/рубль, как уже отмечалось ранее, нацелена на достижение 55-53,5 рублей за доллар.

Индекс ММВБ будет стремиться к 1900

Последняя неделя апреля стала растущей для российских акций, особенно для акций Газпрома. Думаю, что на данный момент потенциал роста исчерпан, а нынешняя неделя вернет рынок к коррекции. Индекс ММВБ, предположительно, будет стремиться к 1 900 п., а акции Газпрома - в район 130 рублей.

Нефть и золото слабо прогнозируются. Хотя для золота более вероятен возврат к локальному повышению.

Выборы во Франции: евро под давлением

На мировом валютном рынке нынешняя неделя, предположительно, вернет некоторую апатию по отношению к евро. Основной кандидат в президенты Франции Э.Макрон вынужден перенимать популистскую риторику у своей конкурентки М. Ле Пен, а потому начинает подвергать сомнению целостность зоны евро. Европейская валюта вновь оказывается под словесным давлением, имея хорошие шансы на возврат к долгосрочной падающей тенденции. Британский фунт, вероятно, тоже будет слабеть. Доллар останется в выигрыше.



Автор: Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"