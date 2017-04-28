СМП Банк объявляет акцию «Победа над штрафами»

28 Апрель 2017 г.

В СМП Банке стартует акция «Победа над штрафами». С 1 мая по 15 июля клиенты банка, которые по тем или иным причинам просрочили платежи по кредитам, смогут вернуться в график платежей без предъявления штрафных санкций. Необходимо будет погасить сумму просроченной задолженности, и в этом случае пени и штрафы начислены не будут. Воспользоваться предложением можно только один раз в период действия акции. Более подробно об условиях акции можно узнать в офисах СМП Банка или по телефону горячей линии 8-800-555-2-555, добавочный номер 5.