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Google удалил из магазина приложение крупнейшего оператора такси в России
28 апреля техподдержка Google Play Store, выполняя требование компании «Максим» удалить нелегальный клон ее приложения, ошибочно удалила из поиска в маркете оригинальный мобильный сервис «Максим: заказ такси» в регионах России и США.
Сервис «Максим» получил от команды Google Play уведомление об удалении фирменного приложения. При этом в письме говорится о признании факта нарушения интеллектуальных прав сервиса «Максим» сторонним разработчиком, которому предлагается связаться с представителями «Максима». То есть очевидно, что письмо должно было быть адресовано автору клона и что удалить должны были нелегальное приложение.
В настоящее время юристы компании отправили два требования устранить недоразумение — в головной офис в США и в представительство в РФ. Российские представители сообщили, что такие вопросы решаются только в США.
Клоны приложения «Максим: заказ такси» были обнаружены в Google Play и App Store. Разработчики имитировали иконку и название приложения до степени смешения. Такие действия направлены на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда «Максим» и создают угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя. Юристы сервиса «Максим» связались с разработчиком. 13 января 2017 года он пообещал ответить на претензии в ближайшие 2-3 рабочих дня, но ответа не последовало. Поэтому компания обратилась в администрацию Google Play и App Store с требованием удалить приложение, которое может ввести в заблуждение пользователей сервиса. Но в маркете Apple оно все еще не удалено, а Google не смог с первого раза правильно выполнить требование по удалению нелегального контента.
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