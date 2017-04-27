В России откажутся от импортных морепродуктов

27 Апрель 2017 г.

Мидии и устрицы больше не придется импортировать из Белоруссии. В течение ближайших 2-3 лет Россия сможет полностью заместить их производство.

Такое мнение высказал сегодня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Это произойдет за счет наращивания производства в Азовском и Черном морях, в том числе в Крыму. А вот в Балтийском море мидий много не вырастишь. Вода недостаточно соленая и моллюски растут слишком медленно.