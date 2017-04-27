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27 Апрель 2017 г.
В России откажутся от импортных морепродуктов
Мидии и устрицы больше не придется импортировать из Белоруссии. В течение ближайших 2-3 лет Россия сможет полностью заместить их производство.
Такое мнение высказал сегодня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Это произойдет за счет наращивания производства в Азовском и Черном морях, в том числе в Крыму. А вот в Балтийском море мидий много не вырастишь. Вода недостаточно соленая и моллюски растут слишком медленно.
Теги: Мидии, креветки, импортные устрицы
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.
27 Апрель 2017 г.
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