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27 Апрель 2017 г.

В России откажутся от импортных морепродуктов

Мидии и устрицы больше не придется импортировать из Белоруссии. В течение ближайших 2-3 лет Россия сможет полностью заместить их производство.

Такое мнение высказал сегодня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

Это произойдет за счет наращивания производства в Азовском и Черном морях, в том числе в Крыму. А вот в Балтийском море мидий много не вырастишь. Вода недостаточно соленая и моллюски растут слишком медленно. 

Теги: Мидии, креветки, импортные устрицы
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