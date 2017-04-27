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27 Апрель 2017 г.

Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину о ситуации с банками в Татарстане

Встреча прошла сегодня в Кремле.

Подробные детали встречи пока не раскрываются. Известно лишь, что они обсуждали социально-экономическое положение в республике. Также Минниханов доложил о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана. Напомним, в республике с осени 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензии у пяти банков РТ.

Теги: Татфондбанк, Минниханов
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