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27 Апрель 2017 г.
Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину о ситуации с банками в Татарстане
Встреча прошла сегодня в Кремле.
Подробные детали встречи пока не раскрываются. Известно лишь, что они обсуждали социально-экономическое положение в республике. Также Минниханов доложил о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана. Напомним, в республике с осени 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензии у пяти банков РТ.
Теги: Татфондбанк, Минниханов
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