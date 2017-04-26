В мае рубль укрепится до уровня 55-53 рублей за доллар

26 Апрель 2017 г.

На текущий момент, рубль до сих пор продолжает свое укрепление и вряд ли его закончил. Спекулятивные или стратегические покупки пар доллар/рубль и евро/рубль рекомендуется отложить до мая, когда может появитсья возможность купить доллар и евро за рубли по ценам около 55-53 и 60-57 соответственно. В расчете на значительный отскок цен валют против рубля в течение лета.

Рост рынка акций второй половины прошлой - начала текущей недели может быть как развит (впрочем, уже на скромную величину), так и скорректирован вниз. Второй вариант видится более вероятным, но его начало может быть отложено до среды-четверга. В любом случае, пока рынок больше настроен на формирование бокового диапазона, в примерных рамках 1900-2000 п. по индексу ММВБ, ближе к нижнему пределу.

Доллар может продолжить ослабевать к евро и фунту, но, скорее, остаточно. Тренд его роста к этим валютам, как и к иене, похоже, будет возвращаться в ближайшие дни.

Предположительно, золото не отреагирует на возможное снижение аппетита к риску и либо останется в районе нынешних цен, либо продолжит снижение в сторону 1250 долларов за унцию.