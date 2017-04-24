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Российский рынок портативных устройств, предварительные итоги 1 квартала 2017 года
24 апреля 2017 года - Москва, Россия. Компания «Евросеть» подвела предварительные результаты продаж российского рынка сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, а также других портативных устройств в 1 квартале 2017 года.
По предварительным оценкам «Евросети», за 1 квартал 2017 года в России было продано около 28 млн портативных устройств и аксессуаров к ним, что на 3% ниже аналогичного периода 2016 года. В настоящее время инфляционный рост на рынке практически остановился, так, в 1 квартале 2016 года по отношению к 1 кварталу 2015 года прирост рынка в денежном выражении составил 13%, а в 1 квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года - лишь 1%.
Рынок сотовых телефонов и смартфонов:
За 1 квартал 2017 года предварительно на российском рынке было продано 8 млн сотовых телефонов и смартфонов, что на 2% ниже результатов продаж 1 квартала 2016 года. В денежном выражении рынок прирос на 7% и составил 79 млрд рублей. Средняя цена на устройства так же показала положительный прирост в 9% и составила 9 800 рублей.
В 1 квартале 2017 года уже почти 7 из 10 потребителей, совершивших покупку на этом рынке, сделали выбор в пользу смартфона. Рост средней цены девайса, предварительно составившей 12 500 рублей, практически остановился.
На рынке продолжается тенденция роста популярности смартфонов с поддержкой LTE, по состоянию на 1 квартал 2017 года на них приходилось уже 66% всех покупок против 43% в 1 квартале 2016 года. Самыми популярными вендорами устройств c поддержкой LTE в 1 квартале 2017 года стали Samsung и Apple. За ними расположились Huawei/Honor, Lenovo и Asus.
Доля фаблетов (смартфон с диагональю от 5,5” до 6,9” включительно) на рынке смартфонов продолжает постепенно расти. За 1 квартал 2017 года на них приходилось 9% продаж. В сегменте, как и в продажах LTE устройств, лидируют Samsung и Apple. За ними идут Asus и китайские бренды Xiaomi и Meizu.
На рынке смартфонов наибольшее количество продаж (60%) приходится на сегменты до 10 тысяч рублей. Первое место на российском рынке занимают смартфоны стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей с долей 31% от общего количества проданных смартфонов. Они же лидируют и в выручке, их доля составляет 19%. На втором месте в количественном выражении - самый «нижний» сегмент – до 5 тысяч рублей с долей 29%, тогда как в денежном выражении второе место ожидаемо занимает самый «дорогой» сегмент - свыше 50 тысяч рублей, он формирует 16% рынка. В сегменте от 5 до 10 тысяч рублей в количестве продаж лидирует Samsung, за ним следуют Huawei и Lenovo. В сегменте от 50 тысяч рублей ожидаемо лидирует Apple. За ним следует Samsung.
Рынок планшетов:
По предварительной оценке «Евросети», за 1 квартал 2017 года в России было приобретено около 900 тысяч устройств, что на 24% ниже результатов аналогичного периода 2016 года. В денежном выражении рынок планшетов продемонстрировал падение в 29% и составил около 8 млрд рублей. Средняя цена планшета сократилась на 6% и составила 8 900 рублей.
В 1 квартале 2017 года на рынке планшетов наблюдается рост доли устройств с поддержкой формата связи 4G. Их доля составляет 32% в количественном выражении и 53% в денежном выражении. При этом в 1 квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года наблюдается снижение количества устройств с поддержкой 3G из-за роста доли Wi-Fi устройств.
Основная часть количества продаж приходится на планшеты стоимостью от 3 до 8 тысяч рублей. Самый крупный сегмент – планшеты стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей, вырос по сравнению с 1 кварталом 2016 года, его доля составляет 28% в количестве и 12% в выручке.
В 1 квартале 2017 года заметен рост доли бренда Irbis. Его доля в количественном выражении предварительно составила 17% против 9% за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении его рост не так значителен – с 4% до 8%.
Рынок мобильных компьютеров:
В денежном выражении мобильные компьютеры занимают вторую позицию по объему рынка после смартфонов среди остальных рынков портативной электроники. Предварительно за 1 квартал 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года спрос на ноутбуки показал положительный прирост в 2%. Динамика средней цены устройств изменилась за счет падения средней цены на продажи ультратонких решений - 35 000 рублей за 1 квартал 2017 года против 43 000 рублей за 1 квартал 2016 года, и растущей доли продаж доступных решений – хромбуков и клаудбуков (сегмент медиабуков). Таким образом, рынок мобильных компьютеров в денежном выражении за 1 квартал 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года прирос всего на 0,1%, а средняя цена устройства опустилась на 1,5%.
Традиционно большую часть продаж рынка ноутбуков формируют обычные лэптопы, однако, в 2011 году большой популярностью пользовались именно нетбуки, поэтому мы полагаем, что у хромбуков и клаудбуков есть хороший потенциал роста.
*В сегмент медиабуков включены три вендора: Prestigio, Irbis, 4Good.
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