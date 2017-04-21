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21 Апрель 2017 г.

Госдума приняла новый законопроект, который вводит запрет на регистрацию странных детских имен.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который запрещает называть детей бранными словами. Также под запрет попали имена, содержащие знаки препинания, аббревиатуры, должности и титулы. Из списка были исключены имена, которые благозвучны, например, мужское имя Владлен.
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму сенатором Валентиной Петренко год назад.
С принятием документа в Семейном кодексе России появилось положение об ограничениях при выборе имени для ребенка, которые запрещают использовать брань, должности, цифры, ранги, титулы и знаки препинания, за исключением дефиса.
По словам сенатора Валентины Петренко, которая внесла документ в Госдуму, есть примеры, когда детей пытаются называть принцессами, люциферами, президентами, моряками и капитанами. «Работники ЗАГС разговаривают с родителями и пытаются убеждать не называть детей так», — цитирует ОТР Петренко.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся необычные имена, которые были зарегистрированы в Москве: Апрель, Дельфин, Заря-Заряница, Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко, Ярослав-Лютобор.
В пояснительной записке отмечается, что действующие законы дают родителям полную свободу при выборе имени ребенка и по причине неблагозвучности, оскорбительности, некультурности или непроизносимости органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка.

Странное детское имя, странное имя, дети.
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