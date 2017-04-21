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21 Апрель 2017 г.

IKEA открыла интернет-магазин в России

Мебельный гигант IKEA усиливает онлайн-присутствие. С 20 апреля ритейлер товаров для дома открыл полноценный интернет-магазин в Москве. С 24 апреля аналогичный сервис заработает в Петербурге и ряде других городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

 Ритейлер IKEA с 20 апреля открыл полноценные интернет-продажи в Москве. Об этом говорится в официальном сообщении компании. До настоящего времени заказывать товары IKEA для доставки на дом в двух столицах можно было только в магазинах сети. 

С 24 апреля онлайн-торговля заработает в Санкт-Петербурге и ряде других городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На очереди — Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Екатеринбург. До конца года планируется открыть онлайн-продажи во всех регионах присутствия сети и в городах с высоким уровнем проникновения интернета. 

На начальном этапе в интернет-магазине представлено 4800 товаров. В каталоге на сайте IKEA они отмечены сноской «Доступно онлайн». Интернет-заказы можно оплачивать картами Visa, MasterCard и «Мир». Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 руб. На товары, приобретенные онлайн, действует срок возврата в течение 365 дней. 

Теги: IKEA
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