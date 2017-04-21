|USD
|56,2307
|EUR
|60,3187
|GBP
|71,9978
IKEA открыла интернет-магазин в России
Мебельный гигант IKEA усиливает онлайн-присутствие. С 20 апреля ритейлер товаров для дома открыл полноценный интернет-магазин в Москве. С 24 апреля аналогичный сервис заработает в Петербурге и ряде других городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Ритейлер IKEA с 20 апреля открыл полноценные интернет-продажи в Москве. Об этом говорится в официальном сообщении компании. До настоящего времени заказывать товары IKEA для доставки на дом в двух столицах можно было только в магазинах сети.
С 24 апреля онлайн-торговля заработает в Санкт-Петербурге и ряде других городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На очереди — Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Екатеринбург. До конца года планируется открыть онлайн-продажи во всех регионах присутствия сети и в городах с высоким уровнем проникновения интернета.
На начальном этапе в интернет-магазине представлено 4800 товаров. В каталоге на сайте IKEA они отмечены сноской «Доступно онлайн». Интернет-заказы можно оплачивать картами Visa, MasterCard и «Мир». Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 руб. На товары, приобретенные онлайн, действует срок возврата в течение 365 дней.
Материалы на эту тему:
21 Апрель 2017 г.
21 Апрель 2017 г.
21 Апрель 2017 г.
21 Апрель 2017 г.
21 Апрель 2017 г.
21 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.