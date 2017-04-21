Сбербанк понизил ставки по ипотеке

21 Апрель 2017 г.

Лидер рынка ипотечного кредитования Сбербанк запустил акцию, в рамках которой ставки по жилищным кредитам на новостройки снижены на 2—2,5%. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте банка. Акция будет действовать до 31 мая.

Дисконт в 0,5% обеспечит электронная регистрация сделки. О соответствующей скидке Сбербанк договорился со 160 девелоперами, возводящими дома по всей России. Скидку еще в 2% обеспечит субсидирование ставки со стороны застройщиков при условии оформления ипотечного кредита на срок до семи лет. В данном проекте участвует существенно больше компаний — 240.

Полные списки девелоперов и проектов опубликованы на электронном ипотечном портале Сбербанка «Домклик». Примечательно, однако, что в Москве жилищный кредит с максимальным дисконтом в 2,5% (под 8,4% годовых) получить не удастся. Но возможно оформление ипотеки под 8,9% в трех девелоперских проектах. В Подмосковье ипотека под 8,4% возможна в 12 ЖК, в том числе в ряде проектов Urban Group.