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В Госдуме предложили компенсировать часть долга по ипотеке при рождении первого ребенка
Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина предложила стимулировать рождение первенцев в российских семьях путем предоставления детского жилищного вычета, сообщает ТАСС.
Так, государство могло бы компенсировать родителям часть долга по ипотечному кредиту при рождении первого ребенка до 23 лет, считает она.
- Действительно, вплоть до 2030 года наша страна столкнется с серьезным демографическим вызовом, когда количество женщин детородного возраста будет неуклонно снижаться, - сказала парламентарий, которая является координатором партийного проекта «Единой России».
«России важен каждый ребенок». В этих условиях поддержать рождаемость можно будет в основном за счет семей, где уже есть дети, считает она. «И одновременно (нужно) создавать условия для того, чтобы сдвинуть на более ранний возрастной период сроки рождения первых детей в молодых семьях», - отметила Баталина.
«Одной из действенных мер поддержки может стать предоставление детского жилищного вычета», - заявила политик. «При условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет государство выплачивало бы такой семье часть ипотечного кредита», - изложила она суть своей инициативы, добавив, что такой подход к решению демографической проблемы уже предлагался партией «Единая Россия».
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